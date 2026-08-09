İ.Ü. (16) idaresindeki 19 AGH 678 plakalı motosiklet ile M.K. (26)'nın kullandığı 06 AFU 499 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, park halindeki yabancı plakalı cipe çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü İ.Ü. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ç.Ç. (16) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya karışan otomobil sürücüsü M.K, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK