Alınan bilgiye göre, Çepni Mahallesi İnönü Caddesi'nde akrabalar arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Coşkun Ç. tüfekle, Feryat Ç. ise bıçakla yaralandı. Doğan Ç. ve Samet Ç. de darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan tüfekle vurulan Coşkun Ç.'nin durumunun ağır olduğu ve acil ameliyata alındığı öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirtilen ve olay yerinden kaçan Ali Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan hastanede yaralı yakınları arasında gerginlik yaşanması üzerine acil servis önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi.