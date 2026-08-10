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Olayın ardından kaçan A.Ç. ve E.Ç. ile hastanedeki tedavisinin ardından F.Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Tüfekle vurulan Coşkun Çördük, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kavgada Coşkun Çördük tüfekle, Feryat Ç. bıçakla, Doğan Ç. ve Samet Ç. ise darbedilerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, akrabalar arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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