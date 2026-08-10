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Gözaltına alınan 2 şüphelinin, otomatik tüfekle bir otoparka silahlı saldırı gerçekleştirmeyi planladıkları iddia edildi.

Polis ekiplerince ele geçirilen tüfeğe el konulurken, Y.Ç. ve K.E.C. gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaçış güzergahında yapılan aramada, ellerinde bulunan otomatik tüfeği boş bir arsada bulunan kümese sakladıkları tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Yavruturna Mahallesi Maliye 1. Sokak’ta devriye görevi yapan polis ekipleri, Y.Ç. (18) ve K.E.C’yi (16) otomatik tüfekle gördü.

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