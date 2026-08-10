Çorum’da akrabalar arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Dün öğle saatlerinde Çepni Mahallesi İnönü Caddesi’nde akrabalar arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Coşkun Ç. tüfekle, Feryat Ç. bıçakla, Doğan Ç. ve Samet Ç. ise darbedilerek yaralandı.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan tüfekle vurulan Coşkun Çördük, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan A.Ç. ve E.Ç. ile hastanedeki tedavisinin ardından F.Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında bina önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan A.Ç. ile F.Ç. tutuklandı, E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.