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Çorum’da akrabalar arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan A.Ç. ile F.Ç. tutuklandı, E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından kaçan A.Ç. ve E.Ç. ile hastanedeki tedavisinin ardından F.Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan tüfekle vurulan Coşkun Çördük, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Coşkun Ç. tüfekle, Feryat Ç. bıçakla, Doğan Ç. ve Samet Ç. ise darbedilerek yaralandı.

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