Kaza, Alaca-Zile karayolu Çopraşık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (22) idaresindeki 60 AAZ 408 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile 2 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Muhabir: İHA AJANS