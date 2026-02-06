Yeşilay Çorum Şubesi, yürüttüğü çalışmalar ve elde ettiği başarılarla Türkiye genelinde öne çıkan şubeler arasında yer alıyor. 120 şubesi, 97 ülkedeki faaliyet ağı ve 130 bin gönüllüsüyle çalışmalarını sürdüren Yeşilay’ın Çorum’daki faaliyetleri, Şube Başkanı Bedriye Cengil tarafından değerlendirildi.

Başkan Cengil, Çorum Yeşilay Şubesi’nin özellikle son dönemde yürüttüğü çalışmalarla önemli başarılara imza attığını belirterek, Bağımsızlık Zirvesi’nde Temmuz ayında Türkiye genelinde en fazla kişiye ulaşan şube, Eylül ayında en fazla gönüllü kazanan şube ve en aktif çalışan Gençlik Komisyonu ödüllerini aldıklarını ifade etti. Ayrıca Çorum Yeşilay Şubesi’nin, en fazla SMS bağışı alan Türkiye üçüncüsü şube seçildiğini kaydetti.

Çorum Yeşilay Şubesi’nin yalnızca ödüllerle değil, sahadaki aktif çalışmalarıyla da ön plana çıktığını vurgulayan Cengil, “Günün 24 saatinde Alo 115 YEDAM Danışmanlık Hattı ile toplumun her kesimine bağımlılıkla mücadele konusunda destek sunuyoruz” dedi.

Şubenin Çorum genelinde okullar, gençlik merkezleri, spor kulüpleri, kadın kültür merkezleri, parklar ve açık alanlarda birebir çalışmalar yürüttüğünü belirten Cengil, bu sayede her yaştan bireye doğrudan ulaşabildiklerini dile getirdi. Yeşilay Elçileri aracılığıyla mahalle mahalle, okul okul ve kurum kurum sahada aktif olduklarını ifade eden Cengil, amaçlarının bağımlılıkla mücadelede farkındalığı artırmak ve sağlıklı bir toplum oluşturmak olduğunu söyledi.

Çorum’da gerçekleştirdiği çalışmalarla kamuoyunun takdirini kazanan Çorum Yeşilay Şube Başkanı Bedriye Cengil, Yeşilay’ın Çorum’da başarıdan başarıya koşmaya devam edeceğini vurguladı.

Muhabir: SELDA FINDIK