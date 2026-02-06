Çorum’da çölyak hastalarının yaşamını kolaylaştıracak önemli bir adım atılıyor. Çorum Çölyak Derneği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Genel Meclisi’nin destekleriyle temin edilecek sarf malzemeleri ve ekipmanlar ile belediyenin çalışan desteği sayesinde glütensiz mutfak aktif hale getirilecek. Bu kapsamda, üyelerin siparişlerini karşılamak üzere ilk aşamada haftada bir gün glütensiz ekmek üretimi yapılması planlanıyor.

Çorum Çölyak Derneği yetkilileri, bu gelişmenin çölyaklıların uzun süredir büyük bir özlemle beklediği önemli bir adım olduğunu belirterek, glütensiz üretimde yeni ve daha kapsamlı çalışmaların da önünü açacağını ifade etti.

Bu çalışmalar öncesinde, Çorum Çölyak Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak ve dernek yönetimi, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur’u makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette çölyak hastalığı hakkında bilgilendirme yapılırken, glütensiz mutfak çalışmaları için destek talep edildi. İl Genel Meclisi Başkanı Temur’un projeye destek sözü vermesi, dernek yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandı.

Öte yandan Çorum Çölyak Derneği, İl Genel Meclisi toplantısında çölyak hastalığına yönelik farkındalık sunumu da gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Dernek Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, çölyak hastalığının ömür boyu süren ve tek tedavisinin glütensiz beslenme olduğunu vurgulayarak, güvenilir glütensiz gıdaya erişimin hayati önem taşıdığını dile getirdi. Derneğin bugüne kadar İçişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği destekli birçok projeyi başarıyla tamamladığı da meclis üyeleriyle paylaşıldı.

Dernek heyeti ayrıca İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’ı da ziyaret ederek glütensiz mutfak çalışmaları hakkında bilgi verdi. Genel Sekreter Çıplak, çölyak hastalarının hayatını kolaylaştıracak her çalışmaya destek vermekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Çorum Çölyak Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, projeye destek veren başta Çorum Valisi Ali Çalgan olmak üzere, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Genel Sekreter Recep Çıplak ve emeği geçen tüm kurum ve yetkililere teşekkür etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR