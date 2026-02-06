Açıklamasında, depremin ilk günlerinde arama kurtarma çalışmalarının geciktiğine dikkat çeken Damar, devletin ve ilgili kurumların afet anında yeterince etkin olamadığını savundu. Deprem bölgesine ekiplerin geç ulaştığını dile getiren Damar, bu durumun can kayıplarını artırdığını öne sürdü.

Ekonomik sorunlara da değinen Demokrat Parti İl Başkanı, yüksek enflasyon, yoksulluk ve gelir adaletsizliğinin deprem sonrası süreçte daha da derinleştiğini belirterek, emekli, memur, işçi ve esnafın ağır bir geçim mücadelesi verdiğini söyledi. Toplanan vergilere rağmen halkın yoksullukla karşı karşıya bırakıldığını savunan Damar, iktidarın ekonomi ve sosyal politikalarını eleştirdi.

Damar, açıklamasında deprem sonrası kaybolan çocuklar, barınma sorunları ve sosyal yaraların hâlâ sarılamamış olmasının da büyük bir sorun olduğunu ifade ederek, yaşanan acıların görmezden gelinmemesi gerektiğini vurguladı.

Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar, açıklamasının sonunda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

Muhabir: SELDA FINDIK