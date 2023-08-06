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Kulüpten yapılan açıklamada, Edirne Çarşıspor’dan orta oyuncusu İlayda Nur Ülkebaş ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Yeni sezonda da 2.Lig’de mücadele edecek olan Çorum Voleybol, geçtiğimiz günlerde de iç transferde pasör Göksu Yıldırım, libero Öykü Canbaz, orta oyuncusu Öykü Şengül, köşe oyuncuları Hasret Aktaş ve Gözde Yarlagıç, dış transferde ise 2019-2020 Sezonunda da Çorum Voleybol forması giyen pasör çaprazı Sevilay Türkan, Ayvalık Belediyespor’dan köşe oyuncusu Canan Özgür Aksoy ve Aydın Büyükşehir Belediyespor’dan köşe oyuncusu Zeynep Karacalı ile anlaşmıştı.