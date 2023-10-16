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Çorum’da, voleybolun lokomotif kulüplerinden olan ve yıllardır 2.Lig’de mücadele eden Çorum Voleybol, ekonomik krizi bir türlü aşamıyor. Vanna Termal Hotel’le sponsorluk sözleşmesi imzalanmasının ardından yaptığı transferlerle Kadınlar Türkiye 2.Voleybol Ligi 14.Grup’ta, zirve yarışının en önemli adayları arasında görülen Çorum Voleybol’da ekonomik kriz yine baş gösterdi. Tuncay Yılmaz’ın kulüp başkanı olduğu Çorum Voleybol’da yönetim ekonomik sorunları bir türlü çözemezken, buna bağlı olarak 15 Ekim’de Artvinspor’la deplasmanda oynaması gereken maça gidilemedi. 3-0 hükmen yenik sayılan Çorum Voleybol’da gerekli kaynağın bir türlü bulunamaması nedeniyle oyuncu kadrosunun dağıtıldığı öğrenildi.

CUMHURİYETİN

100. YILINDA

İHRAÇ EDİLECEK

Sezonun ikinci haftasını bay geçecek olan Çorum Voleybol’un, 29 Ekim Pazar günü Erzincan temsilcisi Ulalarspor’la 3.hafta maçı var. Çorum temsilcisi, evindeki bu karşılaşmaya da çıkmaması halinde, Cumhuriyetin 100.kuruluş gününde ligden ihraç edilecek.

Çorum’un futboldaki temsilcisi Osmancık Belediyespor da, gerekli kaynağın bulunamaması nedeniyle Bölgesel Amatör Lig’deki (BAL) ilk maçına gidememiş ve kulüpten yapılan açıklamada takımın ligden çekildiği duyurulmuştu.