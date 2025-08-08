Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül tarafından Nadir Solak’a gönderilen görevlendirme yazısında, “Spor tarihimizin en başarılı branşı, ata sporumuz güreşin daha güçlü yarınlara ulaşmasında göstereceğiniz tüm çaba ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyor, kurul üyeliğinizde başarılar diliyorum” ifadeleri kullanıldı.

Nadir Solak ise yaptığı açıklamada, “Türkiye Güreş Federasyonu Lig Kurulunda şahsıma Lig Kurulu üyeliği görevi tevdi eden Türkiye Güreş Federasyonunun Kıymetli Başkanı Taha Akgül Başkanımıza çok teşekkür ederim. İnşallah Türk güreşi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.