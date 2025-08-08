Arca Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, Amed Sportif Faaliyetler’le Pazar günü oynayacakları maçın taktiğini çalıştıkları antrenman öncesinde, Çorum Şehir Stadı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çorum FK ile 2022-2023 Sezonunda 2.Lig şampiyonluğu yaşadıklarını hatırlatan Tahsin Tam, 2 sezon aradan sonra döndüğü Çorum’dan sanki hiç ayrılmamış gibi hissettiğini ifade ederken, yeni sezonda da hedeflerinin Süper Lig’e yükselmek olduğunun altını çizdi.

ÇORUM’UN YERİ BENDE ÇOK AYRI

Ligin çok çetin geçeceğini ancak takımına güvendiğini kaydeden Tahsin Tam, “Daha önce başardık, yine başarabiliriz” ifadelerini kullanırken, “Çorum FK taraftarları ve tüm camia çok iyi biliyor ki, buranın benim için yeri çok ayrı. Burada hep beraber muhteşem günler yaşadık. Rabbim inşallah bunların tekrarını nasip eder.

HEDEFİMİZ BELLİ

Hedefimiz belli; daha önce başardık, yine başarabiliriz. O güçlü bağlılığı tekrar ortaya koyduğumuzda, inşallah sezon sonu itibarıyla hedeflediğimiz noktaya ulaşacağız. Ancak bu iş, ciddiyet isteyen bir iş. Sadece lafla ya da transferle olacak bir iş değil. Sahada tüm gücümüzü ortaya koyarak, rakiplerimize karşı büyük mücadele vermemiz gerekiyor. Organizasyonumuz da bu doğrultuda şekillendi.

YÖNETİM ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI

Başkanımız ve sponsorlarımız, ikinci başkanımız çok ciddi fedakarlıklar yaptılar bu organizasyon şekillendirebilmek için. Bize düşen çok çalışmak, taraftarımızı mutlu edecek performansı ortaya koymak. Bu konuda öz güvenimiz fazlasıyla var. Oyuncu grubuyla hep beraber kenetlenmiş vaziyetteyiz.

Gerçekten istediğimiz transferleri yaptık. Tabii ki birkaç oyuncumuzun antrenman sayısı düşük. Bazıları sakatlıktan yeni çıktı ve henüz takımla çalışmalara başlamadı. Örneğin Pedro’nun ufak bir sakatlığı vardı, ancak bu hafta itibarıyla takımla çalışmalara başladı. Onlar da kısa süre içinde takım seviyesine ulaşıp katkı vermeye hazır hale gelecekler. O zaman çok daha güçlü hissedeceğiz” şeklinde konuştu.

ARTIK “EKSİK” LAFINI KİMSE DUYMAYACAK

Alternatifli ve çok iyi bir kadro kurulduğuna da dikkat çeken Tahsin Tam, artık “eksik” lafını kimsenin duymayacağını söyledi. Tam, “Öyle bir kadro yapılanmamız oldu ki, bundan sonra sezon içinde benim ağzımdan kimse ‘eksik’ lafını duymayacak. Sadece bilgilendirme yaparken bu ifadeyi duyacaksınız.

Kadromuz, oyuncular birbirini aratmayacak şekilde oluşturuldu. Biz de tüm oyuncuları sürekli hazır halde tutmanın yollarını arıyoruz ve buluyoruz. Bu konuda herhangi bir serzenişim ya da şikayetim yok” dedi.

ÇETİN BİR LİG OLACAK

Ligin bu sezon çok zorlu geçeceğini de ifade eden Tahsin Tam, “Süper Lig’den düşen takımların çoğu kadrosunu bozmadan yola devam ediyor. Sivasspor kadrosunu bir oyuncu haricinde bozmadı. Bodrumspor bozmadı. Hatayspor çok sessiz durmasına rağmen bozmadı. Biz varız. Erokspor iyi bir yapılanmanın içinde. Amed yine iyi bir yapılanmanın içinde. Bandırmaspor sessiz gidiyor, geçen sene final oynamış bir takım. Takviyeler yapıyorlar. Bana sorarsanız son yılların en çetin mücadelesi olacak.

ÇOK GÜÇLÜ BİR CAMİAYIZ

Çok sabırlı, çok sağlam bir irade ortaya koymalıyız, bunu da başarabilecek güçteyiz. Çünkü çok güçlü bir camiayız. Taraftarımız o sinerjiyi ortaya koyduğunda bunu yaşattılar bize. Onların gücü bize, sahadaki mücadelemize, ekstra güç koymamıza sebep olacak” dedi.

KEYİFLİ BİR MAÇ OLACAK

Amed Sportif Faaliyetler’le oynayacakları sezonun ilk maçına da değinen teknik direktör Tahsin Tam, “Çok keyifli bir maç olacak. Taraftarlarımız maça ilgi gösteriyor. Tribünlerin dolacağını düşünüyorum. Onlar da iyi bir takım. Kazanıp sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.