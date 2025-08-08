Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçta Antalya bölgesi üst klasman hakemlerinden Ömer Faruk Turtay düdük çalacak. Saat 21.30’da başlayacak maçta Turtay’ın yardımcılıklarını ise Kocaeli bölgesinden Cem Özbay ile Muğla bölgesinden Ogün Kamacı yapacak. Ankara bölgesinden Burak Olcar ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

TURTAY’LA 1 GALİBİYET 1 YENİLGİ

Ömer Faruk Turtay, hakemlik kariyerinde Arca Çorum FK’nın 2 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı takım, bu karşılaşmalarda geçen sezonun 20.haftasında, evinde Ümraniyespor’u 3-1 yenerken, 2023-2024 Sezonunun 7.haftasında ise deplasmanda Bodrum FK’ya 2-1 yenildi.

Turtay, Amed Sportif Faaliyetler’in ise ilk kez maçını yönetecek.