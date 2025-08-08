Arca Çorum FK’nın deneyimli kaptanı Ferhat Yazgan, yeni sezon hedeflerinin şampiyonluk olduğunu yineledi.

Çok iyi bir kadro kurulduğunu, yeni transferlerle eski oyuncuların çok çabuk kaynaşıp aile ortamını yakaladıklarını kaydeden Ferhat Yazgan, artık topun kendilerinde olduğunu, işlerini iyi yapmaları halinde hedefe ulaşacaklarını söyledi.

1.Lig’deki ilk sezonlarında play-off yarı finali oynadıklarını, geçen sezon ise son play-off şansını son haftalarda kaybettiklerini hatırlatan Ferhat Yazgan, “Hedefimiz belli. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Zaten ilk geldiğimiz günden itibaren çok sıkı bir şekilde antrenman yapıyoruz. Hocamızın ne istediğini çok iyi biliyoruz. Daha önce 2. Lig’de birlikte şampiyonluk yaşadık. Yine aynı hedeflerle yola çıktık. İnşallah bu sezon da aynı başarıyı elde ederiz. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve çok net bir şekilde bu sezon şampiyon olmak istiyoruz. Favoriyiz diyebilirim.

1.Lig’deki ilk senemizde 'ligi tanıyalım' dedik ama buna rağmen yarı final oynadık. Çok iyi bir sezon geçirdik. Geçtiğimiz sezona tam anlamıyla iyi başlayamadık. Sonrasında toparlandık ve play-off’a girmeyi hedefledik. Ne yazık ki, son dört maçta play-off’u kaçırdık.

Bu sezon hedefimiz çok net. Şampiyon olmak istiyoruz ve çalışmalarımızı buna göre sürdürüyoruz. Takım içinde çok güzel bir uyum yakaladık ve adeta bir aile ortamı oluşturduk. İnşallah bu ortamı sahaya da yansıtabiliriz. Saha dışında herkes, özellikle yeni gelen oyuncular, çok hızlı bir şekilde takıma adapte oldu. Biz de onlara aynı şekilde adapte olduk. Gerçekten çok güzel bir ortamımız var. İnşallah dediğim gibi, bu uyumu sahaya yansıtıp, Ahmet maçına galibiyetle başlamak istiyoruz.

Tüm taraftarları Amed maçına davet eden Kaptan Ferhat, kazanıp sezona galibiyetle başlamak istediklerini de sözlerine ekledi.