AK Parti Çorum Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, Çorum ve ilçelerine 13’ü uzman, 16’sı Pratisyen doktor olmak üzere toplam 29 doktorun atandığını duyurdu.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kalp damar cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji, perinataloji ile beş pratisyen hekim atamasının yapıldığını, Çorum Halk Sağlığı Laboratuvarına tıbbi biyokimya hekim, Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne iki pratisyen hekimin atandığını kaydederek, İskilip Devlet Hastanesi’ne 2 pratisyen hekim, Alaca İlçe Sağlık Müdürlüğüne 1 kadın hastalıkları ve doğum, 1 pratisyen hekim, olmak üzere iki, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Hastanesi’ne 1’i kadın hastalıkları ve doğum 1’i de iç hastalıkları olmak üzere iki, Osmancık Devlet Hastanesi’ne çocuk sağlığı hastalıkları, kulak burun hastalıkları ve iki pratisyen hekim toplam üç, Sungurlu Devlet Hastanesine ise enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göz hastalıkları, kardiyoloji, acil tıp ve 2 pratisyen hekim olmak üzere toplam beş doktor atamasının yapıldığını ifade etti.

“ÇORUM SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BÖLGENİN YILDIZI OLMAYA DEVAM EDECEK”

Milletvekili Kaya, “Sağlık sektöründe Çorum, bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam edecek ve hiç bir hastanemizde eksik doktor kalmayacak.

Editör: NURDAN AKBAŞ

Atamaların gerçekleşmesinde Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Meişoğlu’na ve her zaman Çorum’a ve Çorumlu hemşehrilerimize desteklerini esirgemeyen Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz” dedi.