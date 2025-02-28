Çorum’a, geniş ve ağaçlıklı bir bahçe içinde, uzun yıllar Göğüs Hastalıkları Hastanesi olarak hizmet veren sağlık tesisi, 1950 yılında 20 yataklı Verem Hastanesi olarak açılmış, 1955 yılında yapılan ek inşaatla 125 yatak kapasitesine çıkarılmıştı.

2000 yılında tadilat gören hastane, 2008 yılında ise eski SSK Hastanesi’ne taşındı. Bu tarihten sonra Diş Sağlığı Merkezi olarak sağlık hizmeti vermeye devam etti.

Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin hizmete girmesiyle birlikte de, kentin çok önemli bir noktasında bulunan bu yerde, çok fonksiyonlu bir sağlık kompleksi planlandı.

DAHA ERİŞİLEBİLİR SAĞLIK HİZMETİ

Hastane bahçesinin Esnafevleri tarafında bulunan binaların yıkımı ve enkazın kaldırılması, ardından hafriyat çalışmalarına başlanması üzerine, bilgisine başvurduğumuz İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Sinan Zehir, sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir ve etkin hale getirilmesi amacıyla Yavruturna Mahallesi Bahabey Caddesi’ndeki bu yere, yeni bir sağlık merkezi inşaatına başlanarak proje kapsamında eski sağlık yapılarının yıkıldığını, modern donanımlarla inşa edilecek bu tesisin, hem vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmalarını sağlayacağını, hem de acil durumlarda hızlı müdahale kapasitesinin artırılmış olacağını vurguladı.

600 GÜNDE TAMAMLANACAK

Sağlık Müdürü Prof. Zehir şu bilgileri verdi:

“İl sağlık müdürlüğü tarafından ihale edilen ve 24.02.2025 tarihinde yer teslimi yapılan sağlık merkezinin 600 günde tamamlanması planlanmaktadır, 5 kat olarak planlanan bina 4700 m² kapalı alana sahip olacaktır.

Proje tamamlandığında İlimizin Dördüncü Sağlıklı Hayat Merkezi bu binada hizmete açılacaktır. Sağlıklı Hayat Merkezi Bünyesinde Kanserle mücadele birimi ( Merkezinde kadınlar için rahim ağzı ve meme kanseri, kadın ve erkeklerde bağırsak kanseri taramalarının yapılacağı KETEM), Obesite ile Mücadele Birimi (Diyetisyen), Tütün ve Bağımlılık yapıcı Maddelerle mücadele birimi (Sigara Bıraktırma Polikliniği), Ruh Sağlığı Programları Birimi (Psikolog, Sosyal Çalışmacı),Fiziksel Aktivite Salonu (Fizyoterapist), Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Birimi (Diş Hekimi), Çocuk Gelişimi Birimi (Çocuk Gelişim Uzmanı) , Enfeksiyon Kontrol Birimi (Verem Savaş Dispanseri) ve Eğitim salonları bulunacaktır.

ÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ

Toplum Sağlığı Merkezinde Çevre Sağlığı birimince bölgedeki su numuneleri alınarak su kontrol ve takibini yapılmaktadır. Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında çocukluk çağı ve erişkin aşılamaları, yenidoğanlarda topuk kanı ile taranan hastalıkların takipleri ve İşitme tarama programı kapsamında 1. Sınıflara işitme tarama testleri Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılmaktadır.

9 hekimli olacak Aile Sağlığı Merkezi, aile hekimliği hizmetlerinin yanı sıra koruyucu sağlık hizmetleri, çocuk ve gebe takibi, aşı uygulamaları gibi temel sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak. Bölgedeki nüfus yoğunluğu göz önünde bulundurularak planlanan merkez, modern tıbbi ekipmanlarla donatılacak ve vatandaşlara daha konforlu bir ortamda sağlık hizmeti sunacak.

112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU İLE HIZLI MÜDAHALE

İnşaat kapsamında yer alacak 2 adet 112 Acil Sağlık İstasyonu, acil sağlık hizmetlerinin etkinliğini artıracak. Acil vakalara hızlı ulaşımı sağlamak amacıyla stratejik bir konumda inşa edilen istasyon, donanımlı ambulanslar ve sağlık ekipleri ile kesintisiz hizmet verecek. Böylece, özellikle kritik durumlarda zaman kaybının önüne geçilecek ve hayat kurtaran müdahaleler daha hızlı gerçekleştirilebilecek.

Bu proje ile bölgedeki sağlık altyapısını güçlendirilerek ve vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişmesini sağlanacak.

Bu önemli yatırım sayesinde, bölge halkı hem rutin sağlık hizmetlerinden hem de acil sağlık hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde faydalanabilecek.