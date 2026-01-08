Çorum’da “Kendine iyilik et tam buğday ekmeği tüket” temalı Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde yürütülen Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası, düzenlenen toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı.

Toplantıya Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Altay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Kemal Başaralı, sağlıklı beslenmenin bireysel olduğu kadar kurumsal ve toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkati çekerek, tam buğday ekmeğinin lif, vitamin ve mineral açısından zengin yapısıyla halk sağlığı için önemli bir besin olduğunu vurguladı.

Ardından konuşan Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber, Tarım ve Orman Bakanlığının gıda güvenliğini “tarladan sofraya” anlayışıyla ele aldığını belirterek, 2025 yılında yaklaşık 1,3 milyon gıda denetimi yapıldığını, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere idari yaptırımlar uygulandığını söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ekmeğin Çorum’un kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Eğer ekmek tüketeceksek, bunun tam buğday olması halk sağlığı açısından bir gerekliliktir.” dedi.

Vali Ali Çalgan ise kampanyanın toplum sağlığının korunması ve beslenme kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Konya’da pilot olarak uygulanan çalışmalardan olumlu sonuçlar alındığını, ikinci aşamada Çorum’un da kapsama alınmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Çalgan, okullar, yurtlar, kreşler ve huzurevlerinde tam buğday ekmeği tüketiminin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Program kapsamında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kodeksi Çalışma Grup sorumlusu Ahmet Güngör de sunum yaptı.