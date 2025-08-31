Resepsiyona Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Mühendis Albay Fatih Yiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, siyasi parti il temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Vali Çalgan, Türk milletinin kaderini yeniden yazdığı, bağımsızlık uğruna topyekûn ayağa kalktığı, tarihin yönünü değiştirdiği büyük günün 103. yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı gururla ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.



“Bu zafer bizlere yalnızca bir miras değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk yüklemektedir” diyen Çalgan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“30 Ağustos, geçmişte kalmış bir tarih değil; bugün hâlâ yolumuzu aydınlatan bir irade feneridir. Atalarımızın kanlarıyla savunduğu bu toprakları, bizler de aklımızla, emeğimizle ve ortak değerlerimizle koruyacağız. Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda daha güçlü bir gelecek için hep birlikte çalışacağız.”

Vali Çalgan, mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andığını, gazilere şükranlarını sunduğunu belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, tüm Çorumluların ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.