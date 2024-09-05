Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından başlatılan “Şehit Cengiz Baktemur Yaz Gelişim Programı” kapsamında Çorum Ülkü Ocakları’ndaki eğitim, kültür, sosyal sorumluluk faaliyetleri sona erdi.

Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Orhan Tosik, bu yıl düzenlenen “Şehit Cengiz Baktemur Yaz Gelişim Programı” kapsamında düzenlenen faaliyetlerin tamamlanmasında üstün gayret gösteren başta Ortaöğretim Birim Başkanı olmak üzere ocak yönetimini tebrik etti.

Yaz gelişim faaliyetine devamlılık sağlayan öğrencilere de katılımlarından dolayı teşekkür eden Tosik: “2024-2025 Eğitim Öğretim döneminin ülkemiz ve geleceğimiz için hayırlı olmasını niyaz ediyor, tüm öğrencilerimize başarı ve kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ