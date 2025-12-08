Çorum Memur-Sen Engelli Komisyonu, Engelliler Haftası kapsamında üyeleriyle bir araya geldi. Çorum Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu’nda düzenlenen programa Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi Fatih Okumuş, Engelli Komisyonu Başkanı Emrah Çakır ve komisyon üyeleri katıldı.

Programda konuşan Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi Fatih Okumuş, engelli üyelerin talep ve önerilerini dinlediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Memur-Sen Engelli Komisyonumuz tarafından düzenlenen programda engelli üyelerimizle bir araya geldik. Erişebilirlik, istihdam modeli, çalışma şartlarının güçlükleri ve sosyal yaşam başlıklarında üyelerimizin taleplerini dinledik. Memur-Sen olarak engelli kamu çalışanlarımızın emek, özlük ve özgürlük mücadelesini vermeye her zaman olduğu gibi devam edeceğiz. Katılımlarından dolayı tüm üyelerimize ve organizasyonda emeği olan Engelli Komisyonu Başkanımız Emrah Çakır ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz.”

Engelli Komisyonu Başkanı Emrah Çakır da programa katılım sağlayan tüm üyelere teşekkür ederek birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ