Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Bakan’ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül, Kıbrıs Gazileri Mustafa Kınay, Doğan Dinç ve Hasan Koyun konuşmacı olarak yer aldı.

Programın açılışında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Bakan, milli bayramlar, milli değerlerin çok önemli olduğunu ve es geçilmemesini söyledi.

Ay yıldızlı bayrağımız için canlarını feda edenler için böylesi anma günlerinin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bakan, “Vatan, şahadet, gazi, bayrak deyince iş bitiyor. Bunlar çok önemli değerlerimiz. Çok iyi yaşamamız ve yaşatmamız lazım.” dedi.



Konuşmasında vatan vurgusu yapan Mustafa Bakan, “Vatan, Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, Anadolu. Bir de bizim yavru vatanımız Kıbrıs var. Şimdi bir kavram daha ekledik mavi vatan, bir kavram daha var gök vatan, bir kavram daha var siber vatan. Bunların hepsini korumak, savunmak namus borcudur. Bağımsızlığın geleceğidir.” dedi.

Söyleşide sırasıyla konuşan Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül, Kıbrıs Gazileri Mustafa Kınay, Doğan Dinç ve Hasan Koyun ise o dönemde yaşadıkları önemli olaylara ilişkin notları dinleyicilerle paylaşarak Kıbrıs Barış Harekatı’na gidiş sürecindeki hazırlıkları ve harekat esnasında verdikleri mücadeleye dair anılarını anlattı.

Program, tüm salonun Kıbrıs Gazilerini ayakta alkışlamasıyla sona erdi.