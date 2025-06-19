Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklıklar ve hasat sezonunun başlaması nedeniyle anız ve orman yangınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Müdürlüğün açıklamasında, yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı olduğu vurgulandı.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte yangın riskinin kritik seviyelere ulaştığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, özellikle tarım alanlarında meydana gelen anız yangınlarının hem çevre hem de üretim açısından ciddi tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

Müdürlük açıklamasında, “Anız yangınları; toprağın verimini düşürmekte, ekosisteme zarar vermekte ve ormanlara sıçraması halinde telafisi güç zararlar ortaya çıkarmaktadır” ifadelerine yer verildi.

“YANGINLARIN EN BÜYÜK NEDENİ İNSAN İHMALİ”

Yapılan incelemelere göre yangınların büyük çoğunluğunun iyi söndürülmemiş ateş kalıntıları, cam şişeler, sigara izmaritleri ve özellikle anız yakma gibi insan kaynaklı nedenlerden çıktığı tespit edildi. Bu tür davranışların ciddi risk taşıdığına dikkat çekilerek vatandaşlara, tarım arazilerinde ve ormanlık alanlarda ateş yakmamaları çağrısında bulunuldu.

“ANIZ YAKMANIN CEZASI AĞIR”

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, anız yakmanın yasak olduğunu ve bu eylemin hem idari hem adli cezalara tabi olduğunu hatırlattı. 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca anız yakanlara dekar başına 556,71 TL idari para cezası uygulanıyor. Yangının orman, sulak alan veya yerleşim yerlerine yakın alanlarda meydana gelmesi halinde ceza beş katına kadar artırılıyor. Ayrıca Türk Ceza Kanunu kapsamında adli işlem de yapılabiliyor.

VATANDAŞA ÇAĞRI: “DİKKATLİ VE SORUMLU DAVRANIN”

Açıklamada, şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirimde bulunulması gerektiği hatırlatılarak şu çağrı yapıldı:

“Tarım arazileri ve orman alanlarında kesinlikle ateş yakılmamalı, sigara izmaritleri gelişi güzel atılmamalı ve anız yakma uygulamasından tamamen vazgeçilmelidir. Ormanlarımızın, tarlalarımızın ve doğal zenginliklerimizin korunması için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz.”

Editör: Haber Merkezi