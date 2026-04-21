Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Erkan Dalyan, ekip arkadaşları Halil Erkan ve Murat Erdal ile birlikte Çorum’da düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Teknolojileri Fuarı’nı ziyaret etti.

Fuar alanında stant açan firma ve üreticileri tek tek ziyaret eden Dalyan ve beraberindeki heyet, iş dünyasının mevcut durumu, sektörün ihtiyaçları ve beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret kapsamında açıklamalarda bulunan Dalyan, Çorum’un üretim gücünün sahada daha net görüldüğünü belirterek, “Biz bu yola masa başında değil, sahada yürümek için çıktık. Üreten, istihdam sağlayan, şehrimize değer katan her bir üyemizin yanında olacağız. Çorum’un gerçek gücü, sahadaki üreticimizin ve sanayicimizin azmidir.” ifadelerini kullandı.

Çorum’un tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Dalyan, bu potansiyelin doğru projeler ve etkin bir yönetim anlayışıyla daha ileri taşınabileceğini belirtti. Dalyan, “Üyelerimizi dinleyen, sorunlara hızlı çözüm üreten ve Çorum’u ulusal ve uluslararası platformlarda daha güçlü temsil eden bir Ticaret ve Sanayi Odası için çalışıyoruz.” dedi.

Fuar ziyaretinde sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinlediklerini ifade eden Dalyan, sahadan alınan geri bildirimlerin hazırladıkları projelere yön verdiğini ve bu doğrultuda çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirtti.