Çorum Belediyesi, yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede Caddesi’nin araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan caddede çalışmaların yarından (21 Nisan 2026 Salı günü) itibaren başlayacağı bildirildi. Açıklamaya göre, hava şartlarının uygun olması halinde çalışmalar yarın sabah saat 07.00’de başlayacak. Hem geliş hem de gidiş yönünü kapsayacak çalışmalar süresince cadde, geçici olarak araç trafiğine kapalı olacak.

Açıklamada ayrıca sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları ve trafik işaret ile yönlendirmelerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.