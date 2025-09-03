Baran, 2024’te yürürlüğe giren düzenlemelerle ceza tutarlarının önemli ölçüde artırıldığını belirterek, “Bu durum hem mükelleflerimizi hem de meslek mensuplarımızı ciddi şekilde zorlamaktadır” dedi.

Mali sistemin önemli paydaşları olarak vergiye gönüllü uyumu artırmayı ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Baran, mevcut uygulamadaki bazı uygulamaları eleştirdi. Buna göre, yıllardır cezai yaptırıma konu edilmeyen beratlama işlemlerine herhangi bir uyarı yapılmadan doğrudan ağır cezalar uygulanıyor ve kısa süreli gecikmelerle uzun süreli gecikmeler arasında ceza açısından fark gözetilmiyor.

Baran, meslek mensuplarının artan bildirim ve beyan yükümlülükleri, zaman zaman aksayan GİB sistemleri ve yoğun denetim süreçleri nedeniyle aşırı iş yükü altında kaldığını belirterek, bu durumun bazı gecikmelere yol açtığını söyledi.

Baran, “Küçük gecikmelerin dahi ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalması, meslek mensuplarımız üzerinde ciddi psikososyal baskılar yaratmakta ve bazen mesleğini sürdürmekten vazgeçme noktasına getirmektedir” dedi.

Geçmişte e-Beyanname ve elektronik bildirimlerde kısa süreli gecikmeler için cezaların 1/10 oranında uygulandığını hatırlatan Baran, aynı yaklaşımın e-Defter uygulamasında da benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Baran, cezaların gecikme süresine göre farklılaştırılması, kısa süreli gecikmeler için cezaların VUK Mükerrer 355. maddesine göre 1/10 oranında uygulanması, berat dosyalarının yıllık bazda yüklenebilmesi ve cezaların meslek mensuplarının faaliyetlerini sonlandıracak boyuta ulaşmamasını talep ettiklerini bildirdi.

Baran, “Temel amacımız, vergi idaresi ile meslek camiamız arasındaki uyumu artırmak ve gönüllü uyumu teşvik eden adil, orantılı ve ölçülü bir ceza sisteminin hayata geçirilmesine katkı sunmaktır” ifadelerini kullandı.

Muhabir: SELDA FINDIK