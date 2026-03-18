Alınan tescille birlikte Çorum’un coğrafi işaretli ürün sayısı 31’e yükselirken, şehrin gastronomi alanındaki marka değeri de önemli ölçüde güç kazandı. Daha önce Çorum baklavası, Çorum şekerlemesi ve su böreğinin de coğrafi işaret almasını sağlayan Çorum Belediyesi, Çorum simidinin de tescillenmesiyle birlikte şehrin ulusal ve uluslararası alandaki marka değerine katkı sundu.

Tescil kararıyla birlikte, şehrin geleneksel ürünleri arasında yer alan Çorum simidi de koruma altına alınırken, Çorum’un gastronomi zenginliği bir kez daha tescillenmiş oldu.

Öte yandan, Çorum tandırı için coğrafi işaret tescil sürecinin ise devam ettiği öğrenildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ