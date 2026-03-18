18 Mart 1915’in, Türk milletinin imkânsızlıklar içinde dahi neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Baran, Çanakkale’de yakılan bağımsızlık meşalesinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde tüm yurda yayılarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolu aydınlattığını ifade etti.

Çanakkale’nin yalnızca geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin de teminatı olduğuna dikkat çeken Baran, cephede geri dönmeyi düşünmeden vatan uğruna canını ortaya koyan kahramanların destan yazdığını vurguladı. Atatürk’ün “Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum” sözünü hatırlatan Baran, bu emrin ardından Türk askerinin gözünü kırpmadan şehadete yürüdüğünü ve tarihin en büyük siper savaşlarından birine imza attığını dile getirdi.

Bugün ay yıldızlı bayrak altında özgür bir şekilde yaşanıyorsa bunun, canları pahasına mücadele eden ecdada borçlu olunduğunu ifade eden Baran, Çanakkale Destanı’nın Türk milletinin azmini, vatan sevgisini ve bayrak aşkını tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Baran, mesajının sonunda, Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR