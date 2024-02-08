Ziyaretle ilgili açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum’un sağlıkta bölgenin en büyük merkezi olacağını belirterek, "Ziyaretimizde, yeni Devlet Hastanesi, yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, yeni Sağlık Ocakları, Onkoloji Teşhis ve Tedavi Merkezimizle alakalı güzel haberlerimizi çok kısa zamanda siz değerli hemşehrilerimizle paylaşacağımızı bildirmek istiyorum. Sayın Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya nazik misafirperverliği, ilgi ve alakası için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.