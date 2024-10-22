Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı tarafından Çorum’da inşaatı sürdürülen “Rıza Şehri” projesine destek sağlamak amacıyla Antalya’da dayanışma etkinliği düzenlendi.

28 Ekim 2024 Pazartesi akşamı saat 19.00’da Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak etkinliğe, Hacı Bektaş Dergâhı Postnişini Veliyettin Hürrem Ulusoy ile sanatçılar Mustafa Özarslan ve Dertli Divani katılacak.

Hacı Bektaş Vakfı’nın Çorum projesinde, ilk etabı 48 yataklı Huzurevi oluşturuyor. Çorumlular, bakıma muhtaç anne-babalarını, burada güvenilir ellere teslim edebilecekler ve giderler de sağlanan gelirle karşılanacak.