CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, hızlı tren projesinin ihalesi konusunda sürekli farklı tarihler verildiğini belirterek, “Geçmişte 2023 yılından bahsedilmişti. O geçti artık, üzerinde durmuyoruz, ama şu son zamanlarda verilen sözler bari yerine gelsin. Sayın Bakan, ihalenin bu ay içinde yapılacağı bilgisini vermişti, 10 gün kaldı. Biz de bekliyoruz, Çorum halkı da bekliyor.” ifadesini kullandı.

Dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la sohbet eden Milletvekili Tahtasız, milletten aldıkları muhalefet görevini en titiz ve sorumlu şekilde yapmaya çalıştıklarını vurgulayarak, eleştirilerinin yıkıcı değil, eksikleri ve gecikmeleri hatırlatıcı, yol gösterici olduğunu söyledi.

Söz verilip yapılmayan veya geciken yatırımları sürekli Çorum kamuoyu ile paylaştığını kaydeden Tahtasız, bunlardan en önemlilerinden birinin de Hitit Üniversitesi’nin Güney Kampüsü’ne henüz çivi bile çakılmayışı olduğunu anlatarak, “Diş Hekimliği Fakültesi açılmıyor, Morfoloji Merkezi yapılmıyor, Tıp Fakültesi hiç yakışmayan bir okul binasında öğretim yapıyor. Yine, Hitit Üniversitesi bünyesinde kurulması öngörülen Oğuzlar Su Ürünleri ve Su Sporları Meslek Yüksekokulu, adeta unutuldu. Yine mimarlık bölümü öğretim üyesi olmadığı için yıllardır açılmadı.” diye konuştu.

Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, diğer eleştirilerini de şöyle sıraladı: Çorum-İskilip, İskilip-Tosya, İskilip-Oğuzlar ve Mecitözü-Ortaköy yolları hâlâ bitirilemedi. Kırkdilim tünelinin 2027’de ancak bitebileceği söyleniyor. İl Sağlık Müdürü, bir yılda ancak atanabildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü, AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi olan oğlu sayesinde Milli Eğitim Müdürü oldu. İlçelerde kaymakamlar eksik, bazı ilçeler vekaleten yönetiliyor. Eğitim sistemi çöktü, bazı ilçelerde temel derslerin asil öğretmeni yok. Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi atanamıyor. Serban ve Harmancık göletleri ihale edildi, ödenek yokluğundan başlanamıyor.