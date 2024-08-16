İstiklal İlkokulu’nda kadrolu okul müdürünün Bayat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şube müdürü olarak görevlendirildiğinden açık bulunan okul müdürlüğünün geçici görevlendirme yoluyla yürütüldüğünü bilgisini paylaşan Sırma, “2023-2024 eğitim öğretim yılında geçici görevlendirilen okul müdür vekili kendi isteği ile görevinden ayrılmış ve yerine okulda kadrolu müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olan üyemizi müdür vekili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne önermiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de bu öneriyi dikkate alarak Valilik makamının oluru ile 23 Temmuz tarihinde üyemize vekâlet görevini bildirmiştir.

Ancak 15 Ağustos tarihinde öğreniyoruz ki Okul Müdürlüğüne görevlendirilen üyemiz hiçbir gerekçe sunulmaksızın görevinden alınmış kendisine nezaketen dahi bilgi verilmemiştir. Gene öğreniyoruz ki görevden alınan üyemizin yerine Ziya Gökalp İlkokulu’nda görev yapmakta olan bir öğretmenin ataması yapılmıştır. Tabi ki devlet kurumlarında oluşan ihtiyaca binaen bu tarz görevlendirmelerin yapılması olağandır. Ancak kadrolu iki tane Müdür Yardımcısının bulunduğu bir okulun müdürlük vekâletine bu müdür yardımcılarını uygun görmeyip yöneticilik tecrübesi kuşkulu olan bir öğretmeni görevlendirmenin anlamı nedir? Bizce bu durumun tek bir açıklaması vardır adam kayırmacılık” dedi.

Okullarda yönetici olabilme şartlarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği ile düzenlendiğini kaydeden Sırma, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Bu yönetmeliğe göre bir öğretmenin okulda yönetici olabilmesi için yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olması gerekmektedir. Bunun dışında geçmiş yıllarda yöneticilik yapmış daha sonra farklı gerekçelerle yöneticilik görevinden ayrılarak öğretmenliğe dönenlerinde tekrar yöneticilik görevine dönmesi mümkündür. Bunun içinde konulmuş bir takım kriterler üzerinden düzenlenen ek1 form ile elde edilen puan üstünlüğüne göre yöneticiliğe tekrar atanmak mümkündür. Hal böyle iken İstiklal İlkokulu müdürlüğüne görevlendirilen kişinin herkesin işlettiği bu yolları aşarak yöneticilik görevine hakkıyla atanabilmesi mümkün iken bu yol tercih edilmemiştir. Tercih edilen yol İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bir dilekçe sunmak ve bu dilekçeye istinaden kişinin Valilik Makam Oluru alınarak görevlendirilmesi şeklinde olmuştur.

Tercih edilen yol yazılı ve sözlü sınavlardan gerekli puanı alamayacağına inananların tercih edeceği yoldur. Tercih edilen yol gerekli liyakate sahip olmadığı için ek1 form üzerinden yeterli puana erişemeyeceğine inananların yoludur. Tercih edilen yol liyakat ve hakkaniyeti esas alan değil adam kayırmacılığı mubah sayanların yoludur.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çorum Valiliği’ne soruyoruz İstiklal İlkokulu Müdürlüğü’ne yaptığınız görevlendirme, İstiklal İlkokulu’nda görev yapan eğitim emekçilerinin onayını alabilecek midir? Soruyoruz yaptığınız görevlendirme İstiklal İlkokulunda çocuğu okuyan velilerden, eğitim gören öğrencilerden onay alabilecek midir? Soruyoruz yapılan atama vicdanlardan, sahibi olduğumuz inançlardan onay alabilecek midir?

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü İstiklal İlkokulu’na yaptığı görevlendirme yöntemi ile yanlış yapmış, Çorum Valiliği ise bu yanlışı onaylamıştır. Ancak yapılan yanlışın giderilmesi mümkündür. Bu konuda yetki sahibi makamları konuyu bir kez daha gözden geçirmeye davet ediyoruz.

Çorum Eğitim Sen Şubesi olarak yapılan bu haksızlığa karşı bütün hukuki yolları kullanmaktan geri durmayacağımızın bilinmesini istiyoruz. Konuyu Çorum kamuoyunun takdirine sunuyoruz.”

Editör: HABER MERKEZİ