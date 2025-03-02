“Ramazan-ı Şerif’in başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olduğuna inancımızla tüm İslam alemine ve milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyorum” diyen MHP İl Başkanı Çıplak, “Askıda 9 Gülek ((Eski bir ölçü birimi olan Gülek, 32 kilo buğday veya arpaya denk geliyor) Buğday” Kampanyasına Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Kaçep Birim Sorumlusu Ayşe Deli ile İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığını söyledi.

Mehmet İhsan Çıplak, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, bilge liderimiz Devlet Bahçeli’nin himayelerinde başlatılan ‘Askıda 9 Gülek Buğday kampanyasına MHP Çorum İl Başkanlığı olarak biz de destek verdik. Bu doğrultuda, 9 güleğe denk gelen gıda kolilerimiz ve unlarımızı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Ülkü Ocakları İl Başkanlığımıza, Merkez İlçe Başkanlığımıza ve Kaçep Birimimize teslim edildi. Kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ