AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Ramazan ayının ilk iftarını Ulukavak Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Milletvekili Ahlatcı, Yetik ailesinin evinde misafir olarak iftar açtı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan’ın manevi atmosferini paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yusuf Ahlatcı, kendilerini gönül sofralarında ağırlayan Yetik ailesine teşekkür etti.

Ramazan’ın birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayan Milletvekili Ahlatcı, “Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” temennisinde bulundu.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ