Buluşmada AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, gençlerin hayalleri, enerjileri ve umutlarıyla Türkiye’nin geleceğini şekillendireceğini belirterek, “Gençlerimiz, ülkemizin geleceğidir. Onlar, hayalleri, enerjileri ve umutlarıyla geleceğimizi şekillendirecek olanlardır. Yürüdüğümüz yol bir olsun gençler!” dedi.

Yusuf Ahlatcı, gençlere her zaman güvenip destekleyeceklerini belirterek, “Unutmayın hayallerimiz var, en önemlisi sizlere daima güvenen ve destekleyen Abiniz Yusuf Ahlatcı var. Biz sizlerleyiz, daima yanınızdayız” şeklinde konuştu.

Buluşma, Milletvekili Ahlatcı’nın gençlerle birlikte Türkiye Yüzyılı’na dair umutlu mesajlar vermesiyle sona erdi.

“İyi ki Varsınız Gençler, Türkiye Yüzyılı sizin eseriniz olacak,” diyen Milletvekili Ahlatcı, gençlerin ülkenin geleceği için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Editör: SELDA FINDIK