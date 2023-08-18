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CHP’de 6 Ağustos Pazar günü Boğazkale ile başlayan ilçe kongreleri hafta sonu da Bayat ve Sungurlu ilçe kongreleri ile devam edecek.

Boğazkale’de Mehmet Kurtçu yeniden seçilirken, mevcut başkan Süleyman Şenol’un yeniden aday olmadığı ve 2 adayın yarıştığı Oğuzlar İlçe Kongresi’nde ilçe başkanlığına Talip Karadeniz seçilmişti.

MERKEZ İLÇE 17 EYLÜL’E KALDI

Daha önce 3 Eylül olarak belirlenen ardından da 10 Eylül 2023 Pazar günü toplanması kararlaştırılan Çorum Merkez İlçe Kongresi tarihi bir kez daha değişti.

CHP Genel Merkezi’nden gelen yazıda; partinin kuruluş tarihi olan 9 Eylül’e denk gelen 8-9 ve 10 Eylül tarihlerinde yapılması kararlaştırılan ilçe kongrelerinin ileri bir tarihe bırakılmasına karar verildi. Bu nedenle 10 Eylül’de yapılması kararlaştırılan Çorum Merkez İlçe Kongresi de 17 Eylül 2023 Pazar gününe ertelenmiş oldu.

HAFTASONU 2 İLÇEDE KONGRE VAR

20 Ağustos Pazar günü saat 10.00’da Bayat İlçe Kongresi, saat 12.00’de de Sungurlu İlçe Kongresi toplanacak. Bayat’ta mevcut ilçe başkanı Metin Hıdır yeniden aday olmazken, Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan’ın göreve devam kararı aldığı ve kongrede yeniden aday olacağı öğrenildi.

Hafta sonu yapılacak kongreler ile 4 ilçenin yönetimlerinin belirlenmiş olacağı CHP’de diğer ilçelerin kongre takvimi de şöyle devam edecek:

Mecitözü 21 Ağustos Pazartesi saat 11.00, İskilip 22 Ağustos Pazartesi saat 10.00, Uğurludağ 25 Ağustos Cuma saat 10.00, Osmancık 26 Ağustos Cumartesi saat 14.00, Alaca 27 Ağustos Pazar saat 10.00, Dodurga 29 Ağustos Salı saat 13.30, Ortaköy 3 Eylül Pazar saat 11.00, Çorum Merkez İlçe 17 Eylül Pazar saat 09.00

Laçin ve Kargı ilçe kongre tarihinin ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.