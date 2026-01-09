Çorum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na sunduğu proje kapsamında sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım atıldı.

Çorum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 2025 Yılı Katma Değerli Üretim ve İhracat Odaklı Fizibilite Destek Programı kapsamında sunduğu “Çorum Merkez 2. OSB İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve İmar Planı Hazırlanması” projesi destek almaya hak kazandı.

Desteklenen proje için imza töreni, Çorum Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Sözleşme; Çorum Valisi ve Çorum Merkez 2. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çalgan, Çorum Merkez 2. OSB Müdürü Ahmet Bozdemir ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan Vali Ali Çalgan, proje kapsamında Çorum Merkez 2. OSB’nin imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmalarının yapılacağını, ardından imar planı hazırlık sürecinin yürütüleceğini belirtti. Çalgan, bu çalışmalarla bölgenin planlı, güvenli ve yatırımcı dostu bir sanayi altyapısına kavuşacağını ifade etti.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte özellikle yüksek katma değerli üretim ve ihracat odaklı yatırımlar için güçlü bir altyapı oluşturulacağını vurgulayan Çalgan, “Sağlanan bu destekle Çorum’un, Ankara–Çorum–Samsun aksında gelişmekte olan sanayi koridoru içerisinde stratejik bir üretim ve yatırım merkezi olarak konumu daha da güçlenecektir” dedi.

Vali Çalgan, projenin Çorum sanayisi için hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi