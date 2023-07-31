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TÜRKPATENT verilerine göre 2023 yılının ilk 6 ayında Çorum’dan 212 marka başvurusunda bulunuldu.

Kurum, Haziran ve ilk 6 aydaki marka başvuru istatistiklerini paylaştı. Bu verilere göre Çorum’da 212, Samsun’da 629, Amasya'da 108, Ordu'da 316, Sinop'ta 43 ve Tokat'ta ise 122 adet marka başvurusunda bulunuldu.

Ülkede marka başvurusunun en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Kayseri, Mersin, Muğla, Denizli, Sakarya, Eskişehir, Aydın, Balıkesir, Samsun, Manisa, Şanlıurfa, Tekirdağ, Hatay, Diyarbakır, Trabzon, Çanakkale, Afyon, Ordu, Kahramanmaraş, Isparta, Sivas, Mardin, Düzce, Malatya, Edirne, Rize, Elazığ, Çorum, Nevşehir, Yalova, Kütahya, Aksaray, Van, Karaman, Bolu, Batman, Zonguldak, Kırklareli, Uşak, Erzurum, Niğde olarak bildirildi.