Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çevikoğlu, birçok yatırımcının Türk ürünlerine ilgisinin yoğunlaştığını söyledi.

Türk ürünlerini dünyaya pazarlamak için "turkishsouq.com" platformunu kurduklarını ifade eden Çevikoğlu, "Türkiye'de posta idaresiyle yaptığımız PttAVM platformuna benzer platformda, Türk ürünlerinin dünyaya satılmasıyla ilgili Katar'ın posta idaresiyle bir ortaklık içerisine girdik. Dünyanın her tarafında Türk ürünlerinin internet ortamında daha kolay erişilebilir olmasıyla ilgili bir platformda yapılan bu ortaklıkla daha da hızlı ilerleyeceğimizi, Türk ürünlerini son kullanıcıya, dünyanın her yerinde daha kolay ulaştıracağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Çevikoğlu, Türkiye'nin Çin'den sonra internet ortamında satılabilecek ürün üreten ikinci ülke olduğunu, üreticilerin bunun farkına vararak sınır ötesi e-ticarette de pastadan büyük pay alması gerektiğini kaydetti.

Platformun, Türkiye'nin farklı yerlerinde üretilen ürünlerin dünyanın herhangi bir ülkesine kolayca gönderilmesine, kolayca satılmasına aracılık edeceğini dile getiren Çevikoğlu, "Dolayısıyla Çorum'un leblebisi Brezilya'ya çok kolay ulaşacak. Çorum'daki leblebicinin hiçbir şey yapmadan, sadece Türkiye'de ürün satıyormuş gibi hazırladığı bir paketi biz Brezilya'da kapıya teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

"1-2 HAFTA İÇİNDE BİNLERCE ÇIKIŞA GEÇECEĞİZ"

Çevikoğlu, şu bilgileri verdi:

“Anlaşma yüzde 60'ı bizim uhdemizde olmak üzere, yüzde 40'ı Katar Posta İdaresinde olacak şekilde bir Türk şirketi olarak konumlandırıldı. Gelir paylaşımı da bu şekilde olacak. PTT'nin Dünya Posta Birliği üzerinden çok sağlam bir ağı var. Zamanında mektup taşımak üzere kurulmuş bu ağ, artık mektup olmadığı için küçük paket, kurye taşımacılığına da hizmet veriyor. Biz bu ağı kullanarak Türkiye'de herhangi bir PTT şubesine bıraktığınız bir paketi dünyanın herhangi bir yerine taşıyabiliyoruz. Bu PTT'nin kendi imkanlarıyla yaptığı bir çözüm. İmzalar atıldı, sistem çalışmaya başladı. Satışlar oldu, ürünler teslim edilmeye başlandı. Her gün yüzlerce çıkışımız oluyor. 1-2 hafta içinde binlerce çıkışa geçeceğiz. İnşallah 10 binlerce çıkışı da yakın zamanda göreceğiz. Aylık yaklaşık 20 bin paket teslim ediyoruz.”