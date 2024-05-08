Kısa adı ÇORUMİŞKAD olan Çorum İş Kadınları Derneği’nin Yönetim Kurulu, Ebru Gül Çömüz başkanlığında yeniden oluşturuldu. Kısa adı ORKASİFED olan Orta Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu’nun ikinci 1.5 yıllık dönemi için başkan seçilen ve Federasyon merkezini Çorum’a taşıyacak olan önceki Başkan Semrin Kaleli, bu nedenle yeniden görev almadı.

Çorum’da kadın girişimciliğini ve kadın istihdamını yaygınlaştırmak, kadının her alanda güçlendirilmesini desteklemek üzere 10 yıldır faaliyet gösteren ÇORUMİŞKAD’ın 5. Olağanüstü Genel Kurulu’nda İcra Kurulu’na Semrin Kaleli, Ebru Gül Çömüz, Semra Şahin, F.Pelin Tuğut, Perinay Tahtasız, Gizem Tosun Çan, E.Beyza Kabasakal, Ebru Soysal, Olcay Ünal, Selma Bektaş, Nevin Yılmaz ve Tuğba Arslan, Denetleme Kurulu üyeliklerine ise Aynur Özhan, Sinem Sarı ve Zehra Benli seçildi.

İlk İcra Kurulu toplantısında ise Ebru Gül Çömüz başkanlığa, Semra Şahin, F.Pelin Tuğut ve Perinay Tahtasız da başkan yardımcılığına seçildi.

Yeni Başkan Ebru Gül Çömüz, önceki dönem Başkanı Semrin Kaleli’ye teşekkürlerini sunarken, 10 yıldır Yönetim Kurulu’nda aktif görev aldığı ÇORUMİŞKAD’ı bölgesel olarak daha aktif hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek, “Son 3 dönemde ÇORUMİŞKAD’ın Başkanlığını başarılı bir şekilde yürütmüş, özellikle kentimizin yaşadığı sorunlarla ilgili birbirinden başarılı projelere imza atmış Semrin Kaleli’den aldığım bu bayrağı daha ileriye taşımak için, arkadaşlarımla birlikte var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Kısa adı TÜRKONFED olan Türk İş Dünyası Konfederasyonu’nun üye dernekleri arasında yer aldıklarını da hatırlatan Ebru Gül Çömüz, çok önemli alanlarda kuracakları komisyonlarla Çorum’a katkı sağlamayı amaçladıklarını, TÜRKONFED’in “Ana Rota Eğitim” mottosuyla başlattığı 2024 yılının ana gündemine de elden gelen desteği vereceklerini söyledi.