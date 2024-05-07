Osmancık Belediyesi 3 mahallede toplam 28 adet konut arsasını açık artırma ile satışa çıkardı. Eymir Mahallesi Ardıç, Anka, Bayrak ve Başak Sokak üzerinde bulunan; 1232 ada 1.2.3.4.5.6.7.8 nolu parsellerde bulunan arsa vasfında taşınmazlar ile 1233 Ada 2.5.7.8.10.11 nolu parsellerde bulunan arsa vasfında taşınmazlar, Esentepe (Tapuda Koyunbaba) Mahallesi 67 Ada 256.262.263 parsellerde kayıtlı arsa vasfında taşınmaz, ve Koyunbaba Mahallesi 1382 Ada 1.2.3.4.5.6.7.12.13.14.15 parsellerde kayıtlı arsa vasfında taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi uyarınca Açık teklif usulü açık Artırma suretiyle Belediye Encümeni huzurunda ayrı ayrı sırası üzere satışı yapılacak.

Fiyatları 930 bin 510 lira ile 9 milyon 607 bin 951 lira arasında değişen arsaların satış ihalesi 15 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılacak.

TAŞINMAZLARIN: TAPU KAYDI SINIRI, NİTELİĞİ İLE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI VE İHALE TARİHLERİ: