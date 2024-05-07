Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, öğretim üyeleri ve öğrencilerin de destek verdiği yürüyüş Kuzey Kampüs Yemekhane önünde başladı.



Sloganlar eşliğinde Hitit Üniversitesi ana girişine kadar yürüyen gruba hitaben yapılan konuşmada şu ifadelere yer verildi:

“İsrail’in barbarlığı dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze’deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlanmıştır.

Bizler de vicdan sahibi her bir genç gibi AK Parti Gençlik Kolları ve Hitit Üniversitesi Üniak Kulübü olarak Gazze’de yaşanan katliama karşı yüzlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimize ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz.



Başta Ak Parti İl Başkanımız Murat Günay, Hitit Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, tüm il genel meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcilerine, sivil toplum kurum ve kuruluşları, üniversitemizin öğrencileri, öğrenci kulüpleri, akademisyenleri, idari personeli olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz.”