Bu başarıyla Türkiye sıralamasında 14. sıraya yükselen Çorum bölgesindeki liderliğini de pekiştirmiş oldu. Çorum’un ihracat başarısını Çorum Ticaret ve Sanayi Odası da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Ocak ayı ihracat verilerini açıkladı. Verilere göre Çorum, ihracat hacmini %62,86 artırarak büyük bir başarıya imza attı. 2024 yılı Ocak ayına kıyasla önemli bir yükseliş kaydeden Çorum, 361 milyon dolarlık ihracatıyla ülke genelinde 14. sıraya yükseldi.

2024 yılı Ocak ayı ile 2025 yılı Ocak ayları kıyaslandığında ise 139 milyon dolarlık artış ile Çorum ihracatını en fazla artıran üçüncü il olmayı başardı.

Çorum ayrıca yaptığı ihracat ile TR-83 bölgesinin lideri olmayı da sürdürdü. TR-83 bölgesinde yer alan Samsun, Tokat ve Amasya’yı geride bırakarak bölgenin en fazla ihracat yapan şehri olan Çorum üç kentin toplam ihracatını bile iki katından fazla geçmiş oldu.

Buna göre Ocak ayında Çorum 361 milyon dolarlık ihracat yaparken, Samsun 114 milyon dolar, Tokat 21 milyon dolar ve Amasya ise 11 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Editör: Haber Merkezi