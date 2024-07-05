Buna göre Türkiye'de 36 şehrin ihracatı Ocak-Haziran döneminde artarken, ihracatını en fazla artıran illerden biri de Çorum oldu.

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı istatistiki verilere göre, bu yılın ilk 6 ayında 19 il, 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken, 36 ilin ise ihracatı artış kaydetti.

Geçen yılın Haziran ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta; İstanbul yüzde 17,7 azalış ve 4 milyar 31 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, Kocaeli yüzde 8,8 azalış ve 2 milyar 231 milyon dolarla ikinci, İzmir yüzde 19 azalış ve 1 milyar 555 milyon dolarla üçüncü sırada yer almıştı. İstanbul, Kocaeli ve İzmir'i; yüzde 21 azalış ve 1 milyar 263 milyon dolarla dördüncü sırada Bursa, yüzde 9,7 artış ve 978 milyon dolarla Ankara beşinci sırada izlemişti.

2024 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyetler illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde ise sırasıyla; Mersin 137 milyon dolarlık artışl birinci il, Hatay 108 milyon dolarlık artışla ikinci, Çorum 107 milyon dolarlık artışla üçüncü il, Ankara 87 milyon dolarlık artışa dördüncü il, Afyonkarahisar ise 46 milyon dolarlık artışla beşinci il konumunda yer aldı.

EN FAZLA İHRACAT YAPAN İL İSTANBUL

İstanbul, haziran ayında 4 milyar 31 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 azaldı. İstanbul'u, 2 milyar 231 milyon dolar ve yüzde 8,8 azalışla Kocaeli, 1 milyar 555 milyon dolar ve yüzde 19 azalışla İzmir takip etti. Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 568 milyon 205 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 439 milyon 718 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuar, 400 milyon 23 bin dolarla kazanlar, makineler izledi.

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları, 715 milyon 553 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslı 303 milyon 951 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar, 161 milyon 777 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar takip etti. İzmir'in ihracatında mineral yakıtlar, mineral yağlar 374 milyon 530 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Daha sonra ise 170 milyon 101 bin dolarla demir ve çelik, 134 milyon 145 bin dolarla kazanlar, makineler geldi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz” görüşüne yer verildi.

Editör: Haber Merkezi