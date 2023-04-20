Saygı Öztürk, “Hangi ilde, hangi parti kaç milletvekili çıkarır?” başlıklı yazısında bir araştırmacının yaptığı araştırma sonuçlarına göre Çorum’dan CHP ve AK Parti’nin 2 milletvekili çıkarabileceğini öne sürdü.

Saygı Öztürk’ün yazısı şöyle:

“…Hangi seçim bölgesinde, hangi siyasi partinin kaç milletvekili çıkaracağı da önemli. Millet İttifakı, hem Cumhurbaşkanlığı, hem de parlamentoda 300‘ün üzerinde milletvekili çıkarmayı hedefliyor. Cumhur ittifakının milletvekili adayı gösterdiği bakanlar, kamu görevlisi olmalarına, aday gösterilmeleri halinde istifa etmeleri gerektiğine ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararına rağmen istifa etmediler…

Gönüllü olarak seçim araştırmaları yapan Mehmet Günal Ölçer, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Muhtarlık Askı Listelerini dikkate alarak yaptığı çalışmada, 8 senaryo üzerinde çalıştı. Bu oranları ve sayıları tespit ettikten sonra 8 ayrı ittifak senaryosuna göre her ilde her partinin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplanıyor. Günal Ölçer'e, son duruma göre hangi siyasi partinin hangi illerde kaç milletvekili çıkaracağını sordum. Deprem bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısı azaldı. Bazı ilçelerde seçmen sayısı arttı.

Bunların görülebilmesi için YSK'nın bugünlerde vereceği listenin işlenmesi gerekiyor.

Artışlar mantıklı mı değil mi, ancak kapsamlı çalışma sonucu anlaşılacak.” (https://www.sozcu.com.tr/2023/yazarlar/saygi-ozturk/hangi-ilde-hangi-parti-kac-milletvekili-cikarir-7657291/)