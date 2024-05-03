Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı beraberinde Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile biraraya geldi.

Başkent Ankara’da bir dizi ziyarette bulunan Vali Dağlı ve beraberindeki heyet bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Tekin’i de ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyaretle ilgili Milletvekili Ahlatcı yaptığı açıklamada: “Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin’i Çorum Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile birlikte ziyaret ettik. Nazik kabulleri ve yakın ilgisi için Bakanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Aşgın da yaptığı paylaşımda Bakan Tekin’e ilgi ve misafirperverliği için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ