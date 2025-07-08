Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan NAVEK Kuruluşlararası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 3-5 Temmuz tarihleri arasında Alanya’da yapıldı. 41 ilden 91 takım, 340 sporcunun katılımı ile gerçekleşen şampiyonaya Çorum GSİM takımı damga vurdu.

Erkeklerde Çorum GSİM takımı şampiyon olmayı başarırken, İstanbul TGS takımı ikinci, Malatya GSİM takımı üçüncü, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü dördüncü oldu.

Kızlarda ise final maçında Çorum GSİM takımını mağlup eden İstanbul THY şampiyon, Çorum GSİM takımı ikinci, Manavgat GSİM üçüncü, Konya DSİ ise dördüncülük kupasını aldı.

Derece yapan takımların kupa ve madalyaları Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Konukçu, Türkiye Masa Tenisi Federasyon Başkanı Kerim Koç, Başkan Vekili Uğur Beşok, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Necati Yıldırım, Önder Benzeş, Ömer Taşkıran, Genel Sekreter Sn. Alp Bala ve Kuruluşlar Kurulu Başkanı Şener Filiz tarafından verildi.