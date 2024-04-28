Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Gençlik Merkezleri Arası Spor Ligi (Gençlig) Futbol Bölge Şampiyonası Kastamonu’da yapıldı.

Özkan Em, Ayberk Akkaya, Ömer Atak, Civan Bayar, Doğukan Çiftoğlu, Yahya Zengin, Soner Hamza ve Berk Okumuş oyuncu grubu ile Çorum’u Kastamonu’da temsil eden Çorum Gençlik Merkezi takımı A grubunda yer aldı. Kastamonu Hasan Doğan Tesisleri’nde oynanan grubun ilk maçında Kastamonu’yu 8-2 mağlup eden Çorum temsilcisi ikinci maçında ise Bartın’ı 4-0’la geçti. Daha sonra yarı finalde Sinop’u 5-1 mağlup eden Çorum Gençlik Merkezi, final maçında Zonguldak’ı 2-0 yenerek bölge şampiyonu oldu ve Çorum’u Türkiye Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazandı.