Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik" raporunu yayınlayarak Türkiye'nin en genç ve en yaşlı illerini de açıkladı.

Genç nüfus bir ülke için oldukça önemli verileri işaret ediyor.Rapora göre; Türkiye nüfusunun %15,2'sini genç nüfus oluşturdu. Raporda Çorum, yüzde 13.1 oranla 81 il arasında 9. sırada yer aldı. Çorum nüfusunun yüzde 13.1’i gençlerden oluşuyor.

Rapora göre 81 il arasında 81. sırayı yüzde 22 ile Hakkari, 80. sırayı yüzde 21.7 ile Şırnak, 79. sırayı yüzde 21.1 ile Siirt aldı. Genç nüfusun en az olduğu illerde ise Muğla yüzde 12.3 ile 1. sırada, Balıkesir yüzde 12.3 ile 2. sırada, Ordu yüzde 12.7 ile 3. sırada yer aldı.

Çorum ise yüzde 13.1 oranla 81 il arasında 9. sırada bulunuyor.

(Haber Merkezi)