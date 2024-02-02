Muhtar Adayı Hoşgör, bu haftada Bahabey Caddesi ve Çorum Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Hoşgör, gittiği her yerde güler yüzü ve sıcakkanlılığı ile sempati topluyor. Ziyaretlerde yoğun ve sıcak ilgiyle karşılanan Ümit Hoşgör, mahallelerinin sorunlarını ve mahalle sakinlerinin de muhtardan beklentilerini dinlerken, muhtar olması halinde yapacağı projelerden bahsediyor.



Ümit Hoşgör, “Azalarımızla birlikte mahalle esnafımız ve vatandaşlarımız ile bir araya gelip sorularını, talep ve isteklerini dinlemeye devam ediyoruz. Sıcak ilgi ve samimi yaklaşımlarından dolayı tüm esnafımıza ve mahalle sakinlerine teşekkür ediyor, işlerinde bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)